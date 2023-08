Без цензура: Роби Уилямс пусна гола снимка, за да покаже нова татуировка

Роби Уилямс позира гол в социалните мрежи, за да покаже огромната си колекция от татуировки в дръзка снимка.

Певецът остави малко на въображението, докато показваше дупето си на своите 2,7 милиона последователи в Instagram. 49-годишният мъж беше обърнат с гръб към камерата, докато гледаше към езеро, а на показ бяха множество от татуировките му.

С ръце на хълбоците, Роби показа голяма татуировка на музикална тематика в областта на кръста си, която гласи „All You Need Is Love“. Мастилото е вдъхновено от една от любимите песни на Роби на групата „Бийтълс“. Съпругата на Роби Айда Фийлд бързо се включи в коментарите, за да похвали дръзката снимка на съпруга си, като добави пет емотикона с праскови.

Публикацията се появи, след като Роби наскоро сподели, че се бори с дисморфия на тялото. Той разказа за отслабването си, след като фенове коментираха отслабналото му тяло във видеоклип, публикуван от съпругата му по-рано тази година.

Той сподели рисунка в профила си в Instagram, на която бяха изобразени два персонажа, единият от които казваше: „Стигна се твърде далеч“, а друг казва: „Бъди благословен“ На рисунката също така пишеше: „ Желаното от мен тегло е това, когато хората се притесняват за мен“.