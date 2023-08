Едната порасна, другата не иска гадже: Майли и Селена пуснаха новите си парчета

Майли Сайръс си спомня "дивите“ си дни чрез новата си песен Used To Be Young. Това е първият сингъл на поп звездата след албума й Endless Summer Vacation. В новата си песен 30-годишната изпълнителка пее за моментите, когато е била „луда“ и „забавна“, намеквайки, че вече е много по-зряла. Майли пусна песента точно в полунощ на 25 август.

В поразително семплото видео Сайръс носи тениска с Мики Маус, облечена под искряща червена къса рокля – на пръв поглед символика, както за младите, така и за незрелите й години на артист, когато беше звезда на Disney Channel. Сайърс изглежда доста емоционално заредена, докато пее великолепната мелодия, а светлината около нея от време на време изчезва и избледнява, докато образът й е редуван от сенки.

Майли намекна за издаването на първата си песен след албума й Endless Summer Vacation с плакати, които бяха поставени в цялата страна през август. Плакатите включваха текстове от нейните хитове Party In The USA, Wrecking Ball и Flowers, с текст от Used To Be Young. Графиката на някои от плакатите показва Майли, която изглежда пресъздава външния си вид от музикалните награди на MTV през 2013 г., когато позорно туъркаше на Робин Тик на сцената.

Източник: Tialoto.bg