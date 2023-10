Тимбърлейк няма да хареса мемоарите на Бритни

Джъстин Тимбърлейк няма да бъде много щастлив от това, което Бритни Спиърс е написала за него в мемоарите си, които скоро ще излязат на пазара.

Автобиографията на изпълнителката "The Woman in Me" излиза на 24-и октомври.

Бритни и Джъстин имаха романтична връзка в тийн годините си - от 1999 г. до 2002 г.

"Джъстин няма да бъде щастлив. Бритни го критикува жестоко!", посочва източник на "Us Weekly".

Все пак, твърди се, че Спиърс няма за цел да "върти някого на шиш" с книгата си, а просто иска да посочи фактите по начина, по който ги вижда.