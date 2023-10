Тимбърлейк изневерил на Бритни?

Бритни Спиърс твърди, че Джъстин Тимбърлейк ѝ е изневерил с друга знаменитост, докато двамата били заедно.

Певицата и певецът имаха връзка от 1999 г. до 2002 г., когато бяха още тийнейджъри.

Изпълнителката прави това разкритие в мемоарите си "The Woman in Me", твърдят от "TMZ". Книгата излиза на пазара на 24-и октомври.

Спиърс не желае да кажа коя е тази известна дама, тъй като в момента тя има семейство и певицата не иска да я излага.

Най-шокиращото разкритие от книгата на звездата е, че тя е направила аборт, когато била едва на 19 г.