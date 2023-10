Бритни Спиърс позира гола

Бритни Спиърс отново удиви почитателите си публикация в Instagram.

Певицата често поства провокативни и разголени снимки в профила си в социалната мрежа. Сега тя отново направи това.

Звездата качи снимка, на която позира на плаж и е напълно гола. Косата ѝ е вдигната, Бритни е в гръб, но е обърнала глава към камерата.

В пясъка се вижда сянка и изглежда така, сякаш мъж прави снимката.

Скоро изпълнителката издаде мемоарите си "The Woman in Me". Книгата е пълна с разкрития.

Бритни разкри, че е направила аборт преди много години. Тя е била бременна от бившия си Джъстин Тимбърлейк.