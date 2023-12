Бъкингамският дворец ще заведе дело заради твърдението, че Чарлз III и Катрин са расисти?

Твърди се, че Бъкингамският дворец "проучва всички възможности" след разкриването на имената в нова книга на двама кралски особи, за които се твърди, че са обсъждали цвета на кожата на неродения син на херцога и херцогинята на Съсекс, в намек, че може да има заведено съдебно дело.

На въпрос на BBC относно съобщенията, че се разглеждат съдебни процедури относно назоваването на висшите членове на кралското семейство, говорител на двореца каза, че "проучваме всички възможности".

Бъкингамският дворец е потърсен за коментар.

Крал Чарлз и принцесата на Уелс бяха посочени в холандската версия на книгата Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival от Омид Скоби като участници в разговори за цвета на кожата на неродения син на херцога и херцогинята на Съсекс.

Телевизионният оператор Пиърс Морган използва своето шоу на TalkTV в сряда, за да назове имена на кралските особи, споменати във вече изтеглената и объркана преведена версия на книгата на Скоби.

В четвъртък вечерта Скоби каза на BBC Newsnight, че не знае как холандският превод на книгата е включил имената.

Той се закле "в живота си", че разкриването на имената не е трик. По думите му се провежда "пълно разследване", за да се установи как имената са били включени, добавяйки, че в английската версия няма имена.

По време на интервю с Опра Уинфри през март 2021 г. Меган заяви, че поне един член на кралското семейство е имал "разговори" с Хари относно цвета на кожата на нероденото им бебе.

Холандският кралски репортер Рик Евърс публикува видео, посочващо пасажите в книгата, които споменават имената на Чарлз и Катрин във връзка с обвинението.

В сряда вечерта Морган повтори твърденията, като каза, че прави това, за да предизвика открит дебат.

Той каза на своите зрители: "Ще ви кажа имената на двамата висши кралски особи, които са посочени в тази холандска версия на книгата, защото, честно казано, ако холандци, които се скитат в книжарница, могат да я вземат и видят тези имена, тогава вие, британците, тук – които всъщност плащате за британското кралско семейство – вие също имате право да знаете."

Издателят на книгата, Xander, каза, че прередактирана холандска версия на книгата, без имената, ще се появи в книжарниците в Холандия в петък.