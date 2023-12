Клуни се срамува да застава до съпругата си Амал

Едва ли някой би сметнал Джордж Клуни за грозен, освен той самият! Актьорът, който допреди години беше смятан за най-красивия ерген в Холивуд, признава, че не се чувства красив на червения килим, особено ако до него е застанала съпругата му Амал.

След като двойката направи дебюта си на червения килим през 2015 година на наградите „Златен глобус“, 62-годишният актьор и чаровната 45-годишна адвокатка се превърнаха в най-коментираното и стилно семейство на Холивуд. Двамата често са давани за пример за начина си на обличане – семпъл, елегантен и в крак с модата, а Амал винаги попада в класациите за най-добре облечени дами на филмови премиери, наградни церемонии и въобще навсякъде, където се появи.

В разговор с ET обаче Клуни признава, че не е чак толкова уверен във външния си вид и не се смята за толкова красив, колкото го описват страничните наблюдатели. Актьорът бе придружен от съпругата си на премиерата на филма The Boys on the Boat в Лос Анджелис, на който е режисьор и продуцент. Това е поредната им съвместна проява за последните дни, след като в Лондон Джордж се прояви като истински джентълмен, задържайки чадъра над главата на съпругата си, за да ѝ позволи да покаже целия си блясък пред камерите.



