Тимбърлейк се заяде с Бритни?

Драмите между Бритни Спиърс и Джъстин Тимбърлейк продължават.

През октомври певицата издаде мемоарите "The Woman in Me".

Там тя направи много разкрития за връзката си с певеца. Двамата бяха заедно от 1999 г. до 2002 г.

Бритни написа, че е била бременна от Джъстин, но е направила аборт.

Изпълнителят не бил доволен от това, той смятал, че е прекалено млад, за да бъде баща. Спиърс пък не мислила, че това е трагедия.

"Беше изненада, но за мен не беше трагедия. Обичах Джъстин толкова много. Винаги съм очаквала ние да имаме семейство един ден. Това щеше да е много по-рано, отколкото очаквах. Но Джъстин определено не беше щастлив от бременността. Той каза, че ние не сме готови да имаме бебе в животите си, че ние сме прекалено млади", пише изпълнителката.

През миналата седмица певицата се извини за някои от нещата, които е написала в мемоарите си. И сподели, че много харесва новата песен на Джъстин Тимбърлейк.

"Искам да се извиня за някои от нещата, за които писах в книгата си. Ако съм обидила някой от хората, за които искрено ме е грижа, дълбоко съжалявам... Също, аз просто исках да кажа, че съм влюбена в новата песен на Джъстин Тимбърлейк "Selfish". Тооолкова е добра и как всеки път, когато видя Джъстин и Джими заедно, аз се смея толкова?", написа Спиърс в Instagram, като публикува клип на Тимбърлейк и Джими Фалън от предаването "The Tonight Show".

Тимбърлейк сякаш отвърна на Бритни, но това не се хареса на феновете ѝ.

По време на свой концерт през миналата седмица в Ню Йорк Сити, певецът каза: "Искам да използвам тази възможност да се извиня на абсолютно никого".

После той започва да пее песента си "Cry Me a River".

Твърди се, че тази песен е била вдъхновена от това, че Спиърс му е изневерявала по време на връзката им.