Брад Пит беше обвинен в агресивно поведение на снимачната площадка

Брад Пит за пореден път бе обвинен в агресивно поведение, но този път не от децата или бившата си съпруга, а от режисьора на един от първите му филми. Става въпрос за Едуард Зуик, който работи с холивудския секссимвол през 1994 година по уестърна Legends of the Fall.

Зуик съвсем скоро ще издаде автобиографията си Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood, в която разказва за преживяванията си в Холивуд, срещите и работата с известни актьори и режисьори. В откъс от книгата, публикуван от Variety, се говори именно за Брад Пит и турбулентната връзка между двамата.

Режисьорът пише, че 60-годишният красавец може да бъде непостоянен, когато е ядосан, и се дразнил всеки път, когато трябвало да заснеме сцена, която изисквала от него да покаже дълбока емоция. Зуик си спомня за един от най-нажежените моменти с Пит, когато помежду им, освен обидни думи и закани, са били хвърляни и предмети.

Цялата статия четете в Тialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase