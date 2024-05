Warner Bros. прави нов филм "Властелинът на пръстените"

От студио Warner Bros. съобщиха, че през 2026 година ще пуснат първия от новата серия игрални филми "Властелинът на пръстените”. Филмът ще се фокусира върху Голъм на Анди Серкис, предаде БГНЕС.



Главният изпълнителен директор на Warner Bros. Дейвид Заслав съобщи, че режисьорът на оригиналната трилогия Питър Джаксън, заедно е партньорите му Фран Уолш и Филипа Бойенс ще продуцират новия филма и "ще участват на всяка крачка"



В момента проектът е в ранен етап на разработване на сценарий от сценаристите Уолш и Бойенс, заедно с Фийби Гиттинс и Арти Папагеоргиу, и ще "изследва сюжетни линии, които все още не са разказани", каза Заслав.



В съобщението, разпостранено от Warner Bros. се казва, че работното заглавие на филма е “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" и ще бъде режисиран от Анди Серкис в неговата емблематична титулярна роля. Филмът ще бъде продуциран от Кен Каминс, заедно със Серкис и Джонатан Кавендиш.



