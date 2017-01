"La La Land" се сдоби с 11 номинации за БАФТА

Филмът мюзикъл "La La Land" получи най-много номинации -11 за наградите БАФТА, британския еквивалент на "Оскар"-ите, съобщи Асошиейтед прес.

"La La Land" с участието на Райън Гослинг и Ема Стоун ще участва в надпреварата за британските отличия за най-добър филм, най-добър режисьор, актьор и актриса. Тези награди са смятани за индикатор за вероятен успех на предстоящата следващия месец церемония за "Оскар"-ите.

Номинациите на продукцията идват, след като филмът наскоро спечели 7 награди "Златен глобус".

Философският научно-фантастичен филм "Първи контакт" и психологическият трилър "Хищници в мрака" са с по 9 номинации.

В категорията за най-добър филм са номинирани "La La Land", "Първи контакт", "Аз, Даниъл Блейк", "Лунна светлина" и "Манчестър до морето".

За отличието за най-добър актьор са номинирани Андрю Гарфийлд за "Възражение по съвест", Кейси Афлек за "Манчестър до морето", Джейк Гиленхал за "Хищници в мрака", Райън Гослинг за "La La Land" и Виго Мортенсен за "Капитан Фантастик".

С номинации за наградата за най-добра актриса са Ейми Адамс за "Първи контакт", Емили Блънт за "Момичето от влака", Ема Стоун за "La La Land", Мерил Стрийп за "Флорънс" и Натали Портман за "Джаки".

Победителите ще бъдат оповестени на церемония в "Ройъл Албърт хол" в Лондон на 12 февруаи, две седмици преди тази за "Оскар"-ите.

Наградите БАФТА се отличват от "Оскар"-ите с това, че включват категория за най-добър британски филм. Номинираните в нея са "Аз, Даниъл Блейк", "Американски мед", "Фантастични животни и къде да ги намерим", "Denial", документалният "Notes on Blindness" и "Under the Shadow".