Звездата от "Коса" Джон Савидж идва в България

Няколко поколения помнят рефрена, изпълнен от Клод Хупър Буковски в епохалния мюзикъл "Коса". През 1979 година творбата на Голт Макдермот, Джеръм Рагни и Джеймс Радо е увековечена във филма на Милош Форман, а ролята на чистата, наивна душа Клод е поверена на Джон Савидж.

"Where do I go? Follow my heartbeat

Where do I go? Follow my hand

Where do they lead me?

And will I ever discover why I live and die?..."

Американският актьор ще получи Наградата на София на Столичната община за своя принос към изкуството на киното. Звездата лично ще представи филмите "Ловецът на елени" и "Коса" на 11 март. Предвидена е и специална среща със звездата в Дома на киното.

Роден на 25 август 1949 година в Лонг Айлънд, Ню Йорк, САЩ, той учи в Американската академия за сценични изкуства. Дебютира на Бродуей с участието си в мюзикъла "Цигулар на покрива"; при все че е дубльор на един от главните герои, получава шанс за изява.

В годините между 1972 и 1975 участава в редица филми, прави телевизионно шоу и играе три години на театрална сцена в Чикаго, където печели Drama Circle Awards за сценично си изпълнение на Били Бибит в пиесата "Полет на кукувиче гнездо". Впоследствие се премества в Лос Анджелис - играе в пиесата "Ерик" с Марк Хамил и Патриша Нийл, а след това е избран за ролята на Боби в продукцията на Дейвид Мамет "American Buffalo", режисирана от Улу Гросбард.

Големият пробив в киното за Джон Савидж идва с участието му в "Ловецът на елени" (1978) - в ролята на американския войник Стивън, завърнал се от войната във Виетнам без краката си, измъчван от жестоки морални и психологически травми. Филмът на режисьора Майкъл Чимино е големият победител на 51-вите награди "Оскар" с номинации в 9 категории и спечелени 5 статуетки, между които за най-добър филм и за най-добър режисьор на Майкъл Чимино, който получава и "Златен глобус" за "Ловецът на елени"– безспорно един от най-великите филми в историята на американското кино.

Следващата година – 1979 – е още по-успешна за актьорската кариера на Джон Савидж - Милош Форман му поверява незбравимата роля на Клод Хупър Буковски в хитовия мюзикъл "Коса". Савидж участва и в адаптацията на режисьора Харолд Бекер "The Onion Field" по романа на Джоузеф Уамбо. Следват много различни предизвикателства – героите му са оцелял след опит за самоубийство във филма на Ричард Донър "Inside Moves" (1980), отмъстител за смъртта на съпругата си в източния блок преди падане на Берлинската стена в "Аматьорът" (1981), верен на ученическата си любов бивш военнопленник в "Любовниците на Мария" (1984) на режисьора Андрей Кончаловски, където си партнира с Настася Кински. Следват звездните изяви в "Салвадор" (1986) на Оливър Стоун и в "Кръстникът 3" (1990) на Франсис Форд Копола.

В края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, Джон Савидж демонстрира своята политическа и гражданска позиция като активно се включва и работи заедно с Нелсън Мандела в анти-апартейд движението в Южна Африка. Но това не му пречи да продължава работата си като актьор и да изгради много успешни филмови и телевизионни роли; включва се и в продуцентския екип на "Малкълм Х" на Спайк Лий.

Незабравими са и персонажите му в "Тънка червена линия" (1998) на Терънс Малик, в "Писмо в бутилка" (1999) на Луис Мандоки, в "Красавецът Хари" (2009) на Бети Гордън и "Прикритието" (2008) на Брайън Джун. Повече от запомнящи се са героите му в сериала "Тъмният ангел" (2000) на Джеймс Камерън и в успешната HBO поредица, създадена през 2003 година – "Карнавал".

Извън многобройните си (над 200!) филмови, театрални и телевизионни роли, Джон Савидж се изявява също като продуцент и композитор.

На предстоящото издание на 21-вия Международен София Филм Фест, Джон Савидж ще представи на българските зрители филма с негово участие „Завръщане” (2017) на сръбския режисьор Предраг Якшич – една история за човек, който намира обратно пътя към родния си град след 40 години отсъствие, за да разбере, че е останал сам. Американските му приятели го следват, за да го върнат обратно, и така едно малко селце във Войводина се изпълва с живот и хора, както никога досега.