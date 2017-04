Investor Digest - списанието за англоезичната бизнес аудитория

Investor Digest е новото тримесечно луксозно списание на българския медиен пазар. То е предназначено за англоезичната бизнес аудитория, като предлага интересни и задълбочени анализи от Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria и месечното списание на Investor Media Group - Bulgaria ON AIR Тhe Inflight Magazine.

Investor Digest се разпространява в тираж 10 000, безплатно до всички дипломатически мисии и търговски представителства в България, в някои от водещите хотели и на борда на самолетите на националния авиопревозвач Bulgaria Air.

В него читателите могат да открият полезно обобщение и анализ на най-важните тенденции и процеси в българската политика, икономика и обществен живот. Всеки брой запознава англоезичната аудитория и с най-хубавите места и най-любопитните обичаи в България.

Първият брой на Investor Digest отправя поглед към важната тема за бюджета на България за 2017 година през призмата на политическата нестабилност. Анализи изследват състоянието на банковата сфера в Европа и у нас, както и застрахователния сектор в контекста на проведените стрес тестове.

Във фокус са и политическите турбуленции в България, САЩ, Европа, Турция, бежанската криза от икономическа гледна точка, както и последните научни открития за влиянието на интернет върху мозъка.

Главен редактор на Investor Digest е Константин Томов, който стои зад успеха и на месечното бордно списание на Bulgaria Air Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine и изданието за пътешествия Go ON AIR.

Автори в списанието са и изявени редактори и анализатори от Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, както и журналисти от други медии с богат дългогодишен опит.

"Съдържанието винаги ще бъде по-важно от формата. Списанията на Investor Media Group, вече утвърдени като едни от най-качествените в сегмента бизнес лайфстайл, са доказателство, че независимо от дигитализацията, стойностните печатни медии имат запазено място на пазара у нас.

Със старта на Investor Digest правим нова стъпка в развитието си като медийна група, която дава качествено и полезно съдържание – този път за англоезичната аудитория, която прави бизнес в и с България“, коментира Виктория Миткова, изпълнителен директор на Investor Media Group.