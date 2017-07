Известен е победителят от конкурсa Chivas Venture

Носителката на Оскар, филантроп и бизнесдама Холи Бери короняса в Лос Анджелис победителите от Chivas Venture – организираното от Chivas Regal търсене на проекти, които ще създадат по-добро бъдеще за обществото. Победителите бяха обявени, след като пет иновативни предприемачи презентираха пред препълнена със звезди публика – в нея личаха имената на холивудските сензации Хавиер Бардем и Дон Чийдъл, например.

SIAM ORGANIC от Тайланд, компания, която помага на фермерите в азиатската държава да отглеждат биоориз, за да увеличат приходите си, си тръгна от финалното събитие в конкурса в САЩ с най-големия дял от наградния фонд, получавайки $400 000.

Събитието – водено от актьора и комик Джош Гад и провело се в LADC Studios в Лос Анджелис – беше кулминацията на третата година на Chivas Venture. В него 30 финалисти от шест континента се конкурираха за дял от наградния фонд на стойност $1 млн. долара. Журито – което се състоеше от Холи Бери; основателя и изпълнителен директор на Beeck Center for Social Impact + Innovation at Georgetown University, Сонал Шах; основателя на MissionU, Pencils of Promise и автор на бестселъра The Promise of a Pencil, Адам Браун; председателя на съвета на директорите и изпълнителен директор на Pernod Ricard, компанията, която притежава Chivas Regal, Алекс Рикар – даваше на всеки бизнес оценка, базирана на възможността му да създаде устойчива промяна посредством потенциален бизнес модел и възможност за разрастване.

Останалите финалисти, които получиха финансиране и признание бяха: Recycle Points от Нигерия с $200 000, проект, който стимулира събирането и рециклирането на отпадъци, Bioestibas от Колумбия с $50 000 – те изработват палети от стъбла, останали от пазара на цветя, като по този начин спират изсичането на дърветата, iDrop Water от ЮАР с финансиране от $50 000 – пречистват мръсната вода в Африка, правейки я достъпна – за пиене и като цена, и Intendu от Израел, също с $50 000, които разработват компютърни игри за възстановяване на пациенти, които страдат от увреждане на мозъка.

Българският представител Sea Harmony, който има за цел да възстанови живота в мъртвите зони в моретата и океаните, също се представи достойно. Макар да не бяха сред петте отличени финалисти в Лос Анджелис варненските предприемачи направиха много силна кампания до момента, класирайки се на 11-о място от 30 участници в онлайн гласуването, което предшестваше големия финал в САЩ. На западното крайбрежие те имаха също така шанса да се запознаят с потенциални инвеститори за своя проект, а презентациите пред международното жури на Chivas Venture са безценен опит при бъдещо търсене на финансиране.

Представителят на големите победители Peetachai (Neil) Dejkraisak от Siam Organic каза:

“Толкова съм щастлив и благодарен – това ще има огромно значение за бъдещето развитие на нашата компания. Имаме изключително ограничени ресурси, така че да получим финансиране на такава стойност от Chivas Venture е просто невероятно. То ще ускори развитието на проекта ни с 3-4 години... и ще ми спести много бели косми и безсънни нощи!”

Когато Джош Гад попита Холи Бери, звезда от филмите за Х-Мен, дали социалните предприемачи са днешните супергерои, тя заяви следното:

“Действително всеки един от финалистите тук тази вечер е герой на съвремието. Те всички се борят, за да създадат позитивна промяна в света.”

Изпълнителният директор на Pernod Ricard Алекс Рикар коментира конкурса по следния начин:

“Качеството на проектите на финалистите тази вечер беше страшно високо. Най-удовлетворително за мен и останалите членове на журито ще бъде да видим как Neil и останалите предприемачи успяват да постигнат промяна. Пожелаваме им всичко най-добро.”

Вече в третата година от съществуването си Chivas Venture до момента е получил почти 6000 заявки от стартъпи, които имат амбицията да използват иновативни методи, за да направят света по-добро място. Двата милиона долара, раздадени през предишните две години, бяха използвани, за да подкрепят млади компании, които вече успяха да променят живота на над 300 000 бенефициери в над 40 държави по цял свят. Визията за бъдещето на тазгодишните финалисти също вдъхва надежда, че добрата работа ще бъде продължена – в нея се виждат щурци, които се използват за направата на протеинови барове, боклук, превърнат в обувки за нуждаещите се, стени, покрити с мъх, които чистят градския въздух и отпадъци, които се превръщат в достъпно гориво за готвене.

За да продължи традицията си да вдъхновява и подкрепя бъдещите поколения на предприемачи, Chivas Venture кани всеки, който има социалноотговорен бизнес, независимо в коя точка на света се намира, да кандидатства в следващото издание на конкурса, което започва на 4 септември 2017 година.