Цветя пред домовете на Джордж Майкъл – почитателите скърбят

Кончината на британския поп певец Джордж Майкъл потопи почитателите му в скръб. И докато феновете засвидетелстват почитта си в социалните мрежи и поставят цветя пред домовете му в Лондон и Горинг, благотворителни дружества възхваляват щедрата му подкрепа за редица добри каузи, около която изпълнителят не е искал да се вдига шум, предаде Асошиейтед прес.

След новината за смъртта на Джордж Майкъл на 53-годишна възраст от сърдечна недостатъчност, представители на дружества като тръста "Терънс Хигинс", подпомагащ хора със СПИН, "Макмилън кенсър съпорт" и младежката гореща линия "Чайлдлайн" изразиха благодарността си за дългогодишната му активна благотворителна дейност.

Основателката на "Чайлдлайн" Естер Ранцен разкри, че Джордж Майкъл е дарил приходите от хита си "Jesus To A Child" (1996) за каузите на организацията, както и че е правил множество други дарения, възлизащи на милиони лири.

От дружеството възнамеряват догодина, когато ще отбележат 30-годишнината си, да организират голям концерт в памет на своя благодетел. Естер Ранцен допълва, че Джордж Майкъл не е искал хора извън организацията да знаят какви средства е дарил за най-онеправданите деца на Великобритания.

Джейн Барън от тръста "Терънс Хигинс" казва, че певецът е направил много дарения и подаръци за организацията, в това число печалбите от дуетната си песен "Don't Let The Sun Go Down on Me" (1991) с Елтън Джон.

Джордж Майкъл приживе е споделял публично мъката си от загубата на партньор, болен от СПИН, но не е искал около дългогодишната му подкрепа за дружеството да се вдига шум.

