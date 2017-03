От Twitter акаунта на McDonald's – Тръмп е гнусен, искаме Обама

Източник: The Next Web

Преди 20-на минути акаунтът на световноизвестния бранд за бързо хранене McDonald's стана доста по-интересен за четене, като изключим редовните съобщения за нови сандвичи и претенциите на клиенти.

Очевидно някой не харесва новоизбрания американски президент Тръмп. И смята, че има малки ръце. Публикваният туит от официалния профил на McDonald's в Twitter гласи: "Вие сте отвратително извинение за президент и бихме се радвали Обама да дойде пак, а също така имате и малки ръце".

Няколко издания като The Next Web и Mashable "хванаха" туита и веднага го публикуваха, но той бе на бял свят само 20 минути и изтрит след това.

Засега няма официален туит след това, който да потвърди или отрече предния, но най-вероятно става въпрос или за хакнат профил, или за служител, който е объркал личния си със служебния профил.

McDonald's is NOT LOVING this.