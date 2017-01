"Изборът на публиката": Райън Рейнолдс и Дженифър Лорънс

Победителите в надпреварата за наградите "Изборът на публиката" бяха оповестени снощи в Лос Анджелис, съобщиха световните информационни агенции.

43-ата церемония по връчването на наградите, които ежегодно се определят изцяло от публиката, се състоя в театър "Майкрософт".

Отличията са единствените в Холивуд, които покриват киното, музиката и телевизията. За най-добър филм бе избрана анимацията "Търсенето на Дори", продуцирана от студиото "Пиксар". Освен това същата лента бе обявена за най-добър филм за семейно гледане.

За най-добра актриса бе избрана носителката на "Оскар" Дженифър Лорънс, а за най-добър актьор - Райън Рейнолдс. Робърт Дауни младши спечели наградата за най-добър актьор в екшън, а Джони Деп - приза за любим филмов актьор.

В музикалните категории две награди бяха присъдени на Бритни Спиърс - за най-добра поп певица и за най-добра изпълнителка.

Джъстин Тимбърлейк победи в надпреварата за отличието за най-добра песен с хита си "Can't Stop the Feeling", а момичешката банда "Фифт хармъни" спечели приза за най-добра група. За най-добър албум бе обявен "If I'm Honest" на Блейк Шелтън.

Наградата за най-добро телевизионно шоу спечели британско-американският сериал "Друговремец". За най-добър комедиен телевизионен актьор бе обявен Джим Парсънс, снимал се в сериала "Теория за Големия взрив", а за най-добра комедийна телевизионна актриса - София Вергара.

С награди за ролите си в телевизионни драми бяха отличени американецът Джъстин Чеймбърс и индийката Приянка Чопра. За най-добър анимационен сериал бе обявен "Семейство Симпсън", който за пръв път се появи на малкия екран през 1989 г.