Почина комикът Джери Люис

Известният американски актьор, комик и режисьор Джери Люис почина днес на 91 години в дома си в Лас Вегас, заобиколен от близките си, съобщи семейството, цитирано от Ройтерс.

Люис започва кариерата си с хумористични скечове, които изпълнява в клубове, по радиото и телевизията. Става популярен през 40-те благодарение на комедийния дует с Дийн Мартин, с когото се разделя през 1956 г., след десет години съвместна работа.

Участва във филмите "Аризонска мечта" (Arizona Dream, 1993) на Емир Кустурица и "Кралят на комедията" (The King of Comedy, 1982) на Мартин Скорсезе. През 1960 г. прави режисьорския си дебют с "Пиколото" (The Bellboy). Три години по-късно става звезда с най-популярния си филм (на който е също така режисьор и съсценарист) - "Смахнатия професор" (The Nutty Professor).

Носител е на многобройни награди, включително почетен "Оскар". Има две звезди на холивудската алея на славата.

Знаменитости отдадоха почит към него. Официалното изказване на Белия дом по повод смъртта на легендарния шоумен гласи: "Джери Люис ни караше да се смеем повече от половин век, а невероятната му благотворителна дейност помогна на милиони хора. Джери изживя "американската мечта" - той истински обичаше страната си и тя му отговаряше със същото. Мислите ни са с неговото семейство днес, докато отдаваме почит към необикновения живот на един от нашите най-велики шоумени и филантропи. Благодарим ти, Джери. Ще ни липсваш".

"Джери Люис беше гигант. Той беше новатор. Той беше велик шоумен. Той беше голям творец. И беше забележителен човек. Имах честта да работя с него и това бе преживяване, което ще ценя винаги. Той наистина беше едно от нашите величия", написа режисьорът Мартин Скорсезе.

"Скъпи Джери, татко ще се зарадва толкова да те види, колкото тъжа аз при мисълта, че си отиде. Дай му една от твоите мечешки прегръдки вместо мен. Винаги ще те обичам", публикува в Туитър Нанси Синатра, дъщерята на Франк Синатра.

"Сърцето ми е разбито от загубата на нашия дългогодишен приятел (чичо) Джери Люис. Обичах го през целия си живот и ще ми липсва много", написа в социалната мрежа Дийна Мартин, дъщеря на дългогодишния комедиен партньор на Джери Люис Дийн Мартин.

"Този глупчо не беше глупав. Джери Люис беше неоспорим гений, истинска благословия, връх в комедията! Станал съм това, което съм, благодарение на него!", добави комедийният актьор Джим Кери.

"Джери Люис беше гениален комик, актьор, режисьор, откривател, филантроп", каза телевизионният водещ Джими Кимел.

"Джери живя, за да накара света да се смее и ние се смяхме десетилетия наред. Талантът му бе надминат само от хуманизма му. Почивай в мир, приятелю", написа легендарният водещ Лари Кинг.

"Джери беше пионер в комедията и филмовото изкуство. Той беше и приятел. Имах щастието да го видя няколко пъти през последните години. Дори на 91 години, той беше неотразим. И в смешките си, както винаги. Ще ми липсваш", заяви актьорът Робърт де Ниро.

"Джери Люис, сложна душа, която накара целия свят да се смее, почина", написа певицата и актриса Бет Мидлър в Туитър.

"Той беше красив човек, който посвети голяма част от живота си на това да помага на нуждаещите се хора. . . и какъв невероятен шоумен! Имах привилегията да го опозная, когато участвах в неговите телевизионни предавания за набиране на средства за каузи. Той беше винаги толкова нежен и мил. Благодаря ти, Джери, за всичко, което направи за толкова много хора", каза певицата Селин Дион.