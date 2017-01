Изгубени в превода на летището: Please, people who send only to here!

Едно от най-големите опасения на българина е да не се изложи пред чужденците. Е, основателно е.

Снимката по-горе беше качена във Facebook, а мястото, на което е снимана, е... Летище "София".

Че ние, българите, сме свикнали с написани дори и ръчно указания тип: "Тук не е информация" и "До НОЙ съм", е ясно. Затова и призивът "Моля, изпращащите до тук" не ни впечатли.

Впечатлява обаче преводът на въпросния призив. На иначе идеално подравнения лист А4 е изписано буквално същото. Твърде буквално същото.

"Please, people who sent only to here" може да обърка и всеки третокласник, пеещ доскоро песничката с английската азбука.

Че не го е написал третокласник, е ясно. Но, че го е написал служител на летище, обслужващо полети до половината свят, е притеснително.