Прекратиха мач във Франция, поддаде ограждение на стадион

Двубоят между "Амиен" и "Лил" от осмия кръг на френската Лига 1 бе прекратен след четвърт час игра, тъй като огражденията на гостуващия сектор поддадоха и феновете паднаха от трибуната.

На затиснатите привърженици веднага бе оказана първа помощ. Някои от тях са с наранявания по главите, вратовете, гърдите и краката и са били откарани в местаната болница, пише bTV.

До инцидента се стигна в 15-ата минута, когато Фоде Бало-Туре даде аванс на "Лил", след което отиде да отпразнува попадението с агитката. Ограждението обаче се счупи.

Stand collapses as Lille fans celebrate their goal against Amiens.

