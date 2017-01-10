В 87 общини ще се учи утре

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Снимка: архив, БулФото
В училищата в 87 общини в страната утре, 11 януари, ще се провежда учебен процес, съобщиха от МОН.
Кметовете са издали заповеди за неучебен ден в 8 области – София-град, Бургас, Монтана, Пазарджик, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол.
Няма да се учи и в 178 общини заради влошените метеорологични условия и високата грипна заболеваемост.
Данните са към 16 часа днес.
Ето общините, в които утре учениците са на училище:
- Област Благоевград: Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански без ЗПГ „Климент Тимирязев“, Сатовча, Струмяни, Хаджидимово.
- Област Варна: Аксаково, Белослав, Варна, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
- Област Велико Търново: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.
- Област Видин: Белоградчик, Бойница, Видин, Грамада, Макреш, Ружинци,
- Област Враца: Борован, Враца, Роман, Хайредин.
- Област Добрич: Шабла.
- Област Кърджали: Ардино, Джебел, Кърджали.
- Област Кюстендил: Кюстендил, Невестино, Рила, Трекляно.
- Област Ловеч: Летница, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица, Ловеч без ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и в ПУ „Васил Левски“, Априлци без ОУ „Васил Левски“ и ПГ по туризъм.
- Област Плевен: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Плевен, Пордим, Червен бряг.
- Област Пловдив: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Марица, Садово, Стамболийски.
- Област Сливен: Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.
- Област Смолян: Баните, Борино, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе.
- Област София-област: Правец, Ботевград, Етрополе, Годеч.
- Област Търговище: Попово, Търговище.
- Област Хасково: Свиленград, Симеоновград.
- Област Шумен: Велики Преслав, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово.