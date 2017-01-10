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В 87 общини ще се учи утре

Вижте къде МОН обяви, че учебният процес се подновява
10 яну 2017 17:16, Веселина Йорданова
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В 87 общини ще се учи утре
Снимка: архив, БулФото

В училищата в 87 общини в страната утре, 11 януари, ще се провежда учебен процес, съобщиха от МОН.

Кметовете са издали заповеди за неучебен ден в 8 области – София-град, Бургас, Монтана, Пазарджик, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол.

Няма да се учи и в 178 общини заради влошените метеорологични условия и високата грипна заболеваемост.

Данните са към 16 часа днес.

Ето общините, в които утре учениците са на училище:


- Област Благоевград: Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански без ЗПГ „Климент Тимирязев“, Сатовча, Струмяни, Хаджидимово.

- Област Варна: Аксаково, Белослав, Варна, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.

- Област Велико Търново: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.

- Област Видин: Белоградчик, Бойница, Видин, Грамада, Макреш, Ружинци,

- Област Враца: Борован, Враца, Роман, Хайредин.

- Област Добрич: Шабла.

- Област Кърджали: Ардино, Джебел, Кърджали.

- Област Кюстендил: Кюстендил, Невестино, Рила, Трекляно.

- Област Ловеч: Летница, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица, Ловеч без ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и в ПУ „Васил Левски“, Априлци без ОУ „Васил Левски“ и ПГ по туризъм.

- Област Плевен: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Плевен, Пордим, Червен бряг.

- Област Пловдив: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Марица, Садово, Стамболийски.

- Област Сливен: Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.

- Област Смолян: Баните, Борино, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе.

- Област София-област: Правец, Ботевград, Етрополе, Годеч.

- Област Търговище: Попово, Търговище.

- Област Хасково: Свиленград, Симеоновград.

- Област Шумен: Велики Преслав, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово.

 

 

По публикацията работи: Веселина Йорданова

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Анонимен преди 1 час
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