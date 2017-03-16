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Отново насилие сред деца: 14-годишно е с комоцио

Негов връстник го урдял в ученическо общежитие в Монтана
16 мар 2017 13:52, Венцислава Вельова
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Отново насилие сред деца: 14-годишно е с комоцио
Снимка: Flickr.com

14-годишно момче е в болница в Монтана с комоцио след удар от негов връстник, съобщават от МВР.

Снощи е получен сигнал за това, че около 21:00 часа 14-годишен младеж от Видин е ударил с юмрук в лицето друг 14-годишен от Монтана в общежитие на СОУ, намиращо се на Стадиона в областния град. Вследствие на това му причинява сътресение на мозъка.

Пострадалият е прегледан в МБАЛ "Стамен Илиев" и е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота.

По случая са разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство.

По публикацията работи: Венцислава Вельова

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