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Започна се: Рускиня подкара кола с 3,43‰ в Слънчев бряг

40-годишната жена е задържана в ареста за 24 часа
Обновена: 2 май 2017 10:19 | 2 май 2017 09:23, Мария Нестерова
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Започна се: Рускиня подкара кола с 3,43‰ в Слънчев бряг
Снимка: архив, Bulphoto

Руска гражданка е шофирала с 3,43 промила алкохол, съобщиха от полицията в Бургас.

Тази нощ около 1 часа след полунощ пред заведение в Слънчев бряг служители от РПУ – Несебър спрели за проверка лек автомобил със софийска регистрация, движещ се към Несебър.

Установено е, че автомобилът е управляван от 40-годишната руска гражданка, употребила солидно количество алкохол. Дрегерът отчел 3,43 промила.

Жената е задържана за 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

По публикацията работи: Мария Нестерова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 1 минута
Това е показал дрегера, което в общия случай абсолютно нищо не значи.
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анонимен преди 9 минути
И какво значи това заглавие"ЗАПОЧНА СЕ"демек няма вече спиране всички руснаци карат пияни така ли да го разбира ме.
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Жужи: преди 17 минути
Пусть всегда будет промил, пусть всегда смучу я!
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Станой от Ахелой преди 24 минути
Тия пък какво са се заяли с женщината, като е издухала толкова яко дрегера, да им е духнала и на тях по един път и да са я пуснали, да върви да си допие. Може пък точно заради якото духане, да са я задържали временно, докато приключи полицейското производство .... !!!
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Станой от Ахелой преди 24 минути
Тия пък какво са се заяли с женщината, като е издухала толкова яко дрегера, да им е духнала и на тях по един път и да са я пуснали, да върви да си допие. Може пък точно заради якото духане, да са я задържали временно, докато приключи полицейското производство .... !!!
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Анонимен преди 25 минути
Навик... с "Бояришник" в тайгата !
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Лекар преди 25 минути
Аз съм работил няколко пъти сезонно в Сл. бряг и нито един път не съм прибирал от улицата пиян руснак или рускиня.Вярно е че много пият но те си имат собствени жилища или идват под наем при тяхни познати и си пият в къщи.Най-големи ядове съм брал с пияните английски и ирландски *** а след това се нареждат скадинавците и холандците.Това са все млади хора които като видят на каква смешна цена е алкохола у нас просто се оливат!Ако си мислите че в Скандинавия пият по-малко от руснаците...
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Знаем преди 30 минути
До *** съм
Анадолския кюрдин и сибирската красавица да се съберат в една килия и да обменят опит в шофирането мъртво пиян стайл.
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Тъп съм преди 33 минути
И не разбрах какво стана с почтения турски тираджия с ракийката и салатката в кабината?Там започна ли се,свърши ли се?
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Анонимен преди 37 минути
3.43 си е алкохолен глад за блядухите.
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Някой си преди 57 минути
А защо ги няма ченгетата нощем в Студентски град?А и в България само пияни руснаци се качват в колите.
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Анонимен преди 1 час
Тия па вместо да я задържат, що не са я....пияна им е отишла на крак.
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Анонимен преди 1 час
Само 3.43 пром! Тя едва е захлебила!
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Анонимен преди 1 час
не мога да разбера на кое точно се набляга в статията , това че е рускиня или че е с 3,43 промила , ако е заради етноса повярвайте ми виждал съм много по зле
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Анонимен преди 1 час
Тя си е била трезва с тези промили.
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Анонимен преди 1 час
Ай ся,какво като е рускиня,ами ако беше от Ямбол примерно !!?
Купила е колата от някой и си е отивала в апартамента който си е купила в България,оставила е 100 лева на Джани и пак недоволни ....не разбирам !!!????!!!!!
Какво сте настръхнали против Руснаците ?????!?!!??
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Анонимен преди 1 час
Бленуваните евразийски ценности.
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Анонимен преди 1 час
Какво се започна ? Объркан съм :-)
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Анонимен преди 1 час
На тея жените им са даже по зле от мъжете. Такива истории мога да ви пиша за летата....като талпи са. Идват на плажа всяка с една бутилка от най евтината водка. Докато не ги изпият да не могат да ходят не спират хахахаххаха. Много са зле.
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Анонимен преди 1 час
3,43 промила, това и да се олея от пиене, няма да мога да го постигна. Чувствам се комплексиран.
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