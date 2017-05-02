Започна се: Рускиня подкара кола с 3,43‰ в Слънчев бряг

Руска гражданка е шофирала с 3,43 промила алкохол, съобщиха от полицията в Бургас.

Тази нощ около 1 часа след полунощ пред заведение в Слънчев бряг служители от РПУ – Несебър спрели за проверка лек автомобил със софийска регистрация, движещ се към Несебър.

Установено е, че автомобилът е управляван от 40-годишната руска гражданка, употребила солидно количество алкохол. Дрегерът отчел 3,43 промила.

Жената е задържана за 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.