Октомврийски сняг: Плодове и зеленчуци "побеляха" в Кладница

Снегът подрани и затрупа градините във витошкото село Кладница.Плодовете и зеленчуците побеляха още в студение съботен ден.От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН съобщават, че снежната покривка на връх Мургаш е 4 см., на връх Ботев и Черни връх – 2 см.Към 15.00 часа най-голямо е количество на валежите в Монтана, където са паднали 63 л./кв. м., и във Враца - 58 л./кв. м.В Оряхово са отчетени 54 л./кв. м., във Видин и Кнежа - 36 л./кв. м., в Сливен – 29 л./кв. м., в Русе – 27 л./кв. м., в Плевен – 26 л./кв. м., в София – 25 л./кв. м. и в Благоевград – 23 л./кв. м. Дъжд с гръмотевици има в Гоце Делчев.