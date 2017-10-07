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Октомврийски сняг: Плодове и зеленчуци "побеляха" в Кладница

Снежната покривка на връх Мургаш е 4 см.
7 окт 2017 19:12, Василия Пейчева
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Снимка: БТА

Снегът подрани и затрупа градините във витошкото село Кладница.

Плодовете и зеленчуците побеляха още в студение съботен ден.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН съобщават, че снежната покривка на връх Мургаш е 4 см., на връх Ботев и Черни връх – 2 см.

Към 15.00 часа най-голямо е количество на валежите в Монтана, където са паднали 63 л./кв. м., и във Враца - 58 л./кв. м.

В Оряхово са отчетени 54 л./кв. м., във Видин и Кнежа - 36 л./кв. м., в Сливен – 29 л./кв. м., в Русе – 27 л./кв. м., в Плевен – 26 л./кв. м., в София – 25 л./кв. м. и в Благоевград – 23 л./кв. м. Дъжд с гръмотевици има в Гоце Делчев.
 

По публикацията работи: Василия Пейчева

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man преди 5 минути
Winter is coming
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Анонимен преди 53 минути
Да узрее повече.
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онбашията преди 1 час
за кога чакате да оберете гроздето бе?
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