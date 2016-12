Note 8 не е излязъл, но вече се говори за... iPhone с писалка?

Малко по-рано тази година шефът на Apple Тим Кук се изтърва, че сред плановете му влизат "някога" към iPhone-ите да се предлага и писалката Apple Pencil. "Само да видите какво може да се нарисува с тази писалка върху iPhone и iPad, просто няма да повярвате", беше казал в интервю Кук, цитиран от Digital Trends.

Официално едва ли ще чуем скоро дали писалката ще се предлага и за айфоните, освен за айпадите, на които може да се ползва към момента, но коментарите на изпълнителния директор на Apple и наскоро публикуван патент намекват, че това може да все пак да стане. Това пък означава, че може би се готви директен конкурент на Galaxy Note 8.

Публикуван тази седмица от Агенцицията по патентите и търговските марки в САЩ, Apple патентът носи името "Devices and Methods for Manipulating User Interfaces with a Stylus" (Устройства и методи за манипулиране на потребителски интерфейс със стилус) и показва, че може да се използва с много приложения и за iPad Pro, и за iPhone.

Интересна част от патента илюстрира как писалката може да се използва директно в iMessage - потребителят може да прикача към съобщенията свои рисунки. Друг пример е за приложението за видео редактиране iMovie - със стилуса ще може директно в него да се пишат бележки по различните слайдове.

Част от илюстрациите в патента се отнасят и за сензорен контрол в бъдеще. Изобразени са различни функции на самия стилус, които ще могат да се пускат/спират чрез тъч.

Една от популярните функции на Samsung смартфоните от серията Galaxy Note е точно писалка, която се прибира в специално отделение в самото устройство, когато не се използва. Имайки предвид, че Samsung усърдно работи за пускането на Note 8 след фиаското с бомбастичния Note 7, Apple може да се пробва да грабне част от разочарованите вече потребители с такъв стилус и за iPhone.