IBM позлати шефката си, бонусът й – $4,95 млн.

Главният изпълнителен директор на IBM е получила най-големия си бонус като ръководител на компанията през миналата година, след като акциите поскъпнаха с около 21 на сто, което е първият годишен ръст от четири години насам, предава Bloomberg.

Джини Ромети e получила 4,95 млн. долара в рамките на годишния план за стимулиране - най-високия бонус, откакто бе обявена за главен изпълнителен директор на International Business Machines Corp. през 2012 г. Това става ясно от нормативно изискваните документи от базираната в Армонк, Ню Йорк, компания. Бонусът е обвързан с цели за нетната печалба, оперативния паричен поток и приходите от компанията от "стратегически дейности," се казва в изявление на концерна.

През 2015 г. Ромети получи бонус в размер на 4,5 млн. долара.

Вече пета година Ромети ръководи многогодишния обрат в IBM, опитвайки се да превърне компанията в доставчик на облачен софтуер и услуги и оператор на по-нови технологии като изкуствен интелект. През миналия месец IBM отчете спад на приходите за 19-то поредно тримесечие, което показва, че растежът в по-новите области все още не успява да компенсира напълно спада в старите.

Акциите на компанията обаче поскъпнаха с почти 21 процента през 2016 г., надминавайки широкия борсов индекс S&P 500. Те също така се представиха по-добре, отколкото акциите на технологични компании, които инвеститорите обикновено поставят в категорията на растежа, включително Amazon.com Inc., Alphabet Inc. и Facebook Inc.

Покачването на цената на акциите се дължи на редица фактори, включително на доверието на инвеститорите, че IBM е близо до дъното си и производителността ще се подобри в бъдеще, пояснява Тони Сачонаги, анализатор в Sanford Bernstein & Co, в бележка до инвеститорите. Други причини могат да бъдат "пазарната симпатия" към по-ниска волатилност и високо дивидентни акции, както и доверието към милиардера Уорън Бъфет, най-големия единичен акционер на компанията.

Целевият бонус за Ромети и заплатата ѝ в размер на 1,6 млн. долара ще останат непроменени и през фискалната 2017 г., се казва в документа до Комисията по ценните книжа и борсовите операции в САЩ (SEC). Тя също така ще получи бонус под формата на акции на стойност около 13,3 милиона долара. Част от него ще бъде обвързана с финансови цели за компанията, а останалата част ще стане нейна, след като тя прекара известен брой години начело на компанията.

Още подобни новини четете в Investor.bg