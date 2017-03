Робот социопат: Самотен бродник из пустиня в САЩ

Инженерите от компанията Codame в сътрудничество с италианската художничка с творчески псевдоним Норма Джийн създадоха срамежлив робот, който се страхува от хората и от своите събратя, съобщава сайтът Лайф.

Името на машината е Shybot и тя в продължение на една седмица се придвижваше в северозападната част на пустинята Сонора в САЩ. Роботът беше конструиран за изложбата "Пустиня Хикс", за да разкрие проблема с общуването между човека и човекоподобните машини. По време на странстванията си из пясъците Shybot избягваше всякакви контакти с човешки същества.

За целта андроидът беше оборудван с камери. В случай на откриване на хора или на дронове, той веднага се насочваше в обратната посока.

Движенията на апарата социопат бяха проследявани с джипиес, като той беше захранван със слънчеви батерии.



We set the #SHYBOT free @_DesertX with Norma Jeane !!! pic.twitter.com/ZEXO6nlQrR