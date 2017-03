В САЩ: Тестове с автономни коли без шофьор

Калифорния, най-големият американски пазар за автомобили, планира да позволи тестването по обществени пътища на автономно движещи се автомобили без наличието на човек, който да поеме управлението в случай на нужда, до края на годината.

Агенцията за моторните превозни средства в Калифорния публикува в петък наредбата за обществено обсъждане, в която се предлага тестване на автономно движещите се коли, за които вече няма да се изисква да имат конвенционални ръчни настройки, като волани и педали.

Текущите разпоредби изискват такива превозни средства да разполагат с тези части, както и с резервен шофьор.

Предложената промяна прокарва пътя към евентуалните продажби и вкарване на пазара на самостоятелно движещи се превозни средства в Калифорния, съобщи говорителят на ведомството Брайън Кели в изявление, цитирано от Ройтерс.

Досега щатът лицензира 27 компании да тестват автономни превозни средства по обществени пътища, включително производители на автомобили като BMW и Tesla Inc; доставчици като Delphi Automotive Plc и Nvidia Corp; технологични компании като Waymo на Alphabet Inc и китайската Baidu Inc; и дълъг списък от стартиращи компании за автономни коли като Zoox, Drive.ai, AUTOX и PlusAI. Също с лиценз разполагат и основаните в Китай стартъпи за електрически превозни средства NextEV и Faraday Future.

По-рано през миналата седмица Калифорния издаде разрешително за тестове на Uber Technologies, след като през декември 2016 г. пилотната програма за автономни автомобили на компанията беше прекратена заради неизпълнение на задължението да се регистрират колите в Агенцията.

Междувременно дъщерната компания на Alphabet Inc. Waymo настоява съдът да спре разработването на самостоятелно движещи се коли от страна на Uber. Waymo обвинява стартъпа в съдебен иска в кражба на технологии. В петък допълнително Waymo заяви, че ще иска чрез съдебна разпоредба забрана на ползването на тези технологии и по този начин допълнително подсили съдебния спор.

Днешният ръководител на поделението за автономни коли Антони Левандовски бе по-рано една от водещите фигури при разработването на автономни коли в Google. В подаден до съда преди две седмици иск Waymo пояснява, че преди напускането си в края на 2015 г. Левандовски е свалил 14 хил. документа, част от които засягат изграждането на системата LIDAR, която е в основата на въпросната технология.

В началото на 2016 г. Левандовкси и други бивши разработчици на Google са основали стартъпа Otto, който няколко месеца по-късно бе придобит от Uber. Служители, преминали на работа в Otto, са взели със себе си поверителна информация, става ясно от исковата молба до съда.