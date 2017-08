През последните дни поредната фалшива новина се завъртя из чуждите и родни медии - този път идваше реч за това, че Facebook уж са спрели една от програмите с изкуствен интелект, защото била прекалено умна, научила собствен език и не я разбирали. Сценарий тип "Skynet ще ни пороби" (сюжетът от филма Терминатор).

Става въпрос за това, че уж два от чатботовете на социалната мрежа били толкова напреднали, че са намерили начин да говорят помежду си и той не можел да бъде разбран от разработчиците на Facebook:

Bob: I can i i everything else

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i everything else

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me to me

Реалността е доста по-проста и по-малко апокалиптична, пише Gizmodo. Преди няколко седмици сайтът FastCo Design съобщава за намерението на Facebook да разработи "противоречива мрежа", чиято работа ще бъде създаването на софтуер за преговори.

Двата чатбота наистина съществуват, но както се обяснява от звеното за развиване на изкуствен интелект на Facebook още през юни - целта им е само да могат да водят диалог с различни цели, сред които е и воденето на преговори. Най-сложното нещо, което са "обсъждали" помежду си е как да разделят n на брой предмети - книги, шапки, топки и прочие. Заветната цел е да станат толкова добри, че крайните потребители да не разберат, че си говорят с чатбот.

Когато Facebook кара тези два полуинтелигентни бота да си говорят един с друг, програмистите са установили, че са направили грешка, нестимулирайки ги да си говорят на език с разбираеми правила от английския език. И това всъщност е въпросният странен чат, който разбуни духовете.

От социалната мрежа наистина са преустановили този "разговор", но не защото са били паникьосани, че те ще почнат да си говорят как да поробят човечеството, а защото искат ботовете да се научат да комуникират с хора, а не помежду си. Ще ги препрограмират да пишат на разбираем английски език и пак ще ги пуснат.

Най-вероятно има добри причини да не се оставят ботовете да развиват собствен език, който няма да се разбере от хората - но ситуацията не е толкова апокалиптична, по какъвто начин бе представена от много сайтове.

И както Gizmodo отбелязва - изкуственият интелект има своите изключително полезни приложения в различни сфери като медицинската и автомобилната, но си има и потенциално лоша страна - ако някой реши да "включи" изкуствен интелект към ядрен реактор и се случи катастрофа, това би било резултат от човешка небрежност и глупост, а не защото някой бот е получил божествено откровение колко лоша и вредна е човешката раса.

Машинното обучение изобщо не е близо до същински изкуствен интелект, който сме гледали в Терминатор и Аз, роботът, а човечеството тепърва се сблъсква с тази технология. Ако някой трябва да се притеснява от тази ситуация в 2017 г., най-вероятно ще са професионалните преговарящи, чиито работни места могат да бъдат изгубени заради такива чатботове.