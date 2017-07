Мъж занесе чанта със злато и пари в участъка в Берлин

Чанта, пълна с 3500 евро и 22 кюлчета злато с общо тегло 1 кг на стойност 30 000 евро, бе намерена под дърво от мъж, който я отнесъл в полицейски участък в Берлин, оповестиха властите, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Парите и златото са открити недалеч от банка в бедния квартал Нойкьолн в Берлин.

Собственикът по-късно казал в полицията, че оставил чантата на земята, за да заключи велосипеда си и след това забравил за нея.

"Смайващо е какво може да се открие под дърво в Нойкьолн", пише полицията в Twitter и продължава: "Честен мъж донесе чанта с 3500 евро и злато в участъка ни. Собственикът й е намерен. Той заяви, че я оставил на земята, за да заключи велосипеда си и след това забравил за нея".

Was in #Neukölln so alles unterm Baum liegt...

Ehrlicher Finder gibt Dokumentenmappe mit 3500€ und Gold auf unserem #A55 ab.#Fundbüro

^tsm pic.twitter.com/L7drjlOWWC