Провал за Марая Кери в новогодишната нощ

Марая Кери претърпя сценичен провал и се изложи тотално, след като не успя да изпълни своята собствена песен на новогодишен концерт в Манхатън.



В социалните мрежи побързаха да извадят на показ видеото с конфузната ситуация, в която изпада певицата, пише Нова тв. Пред насъбралите се хиляди фенове тя така и не успя да запее хита си "Emotions", независимо, че вървят и бек вокали.



Танцьорите изпълняват хореографията, но пък Марая Кери видимо не е в час.



"Е, честита Нова година. Нищо не се чува. Не сме тествали тази песен", обясни певицата в микрофона.



Неуспешно беше и "изпълнението" на хита "We Belong Together". Плейбекът тръгна, но тя не успя да се включи добре и си пролича, че гласът й е на запис.



"Всички пяха песента на Марая Кери, с изключение на Марая Кери", написа потребител.

