Пит разстроен от откровеното интервю на Джоли

Брад Пит се разстроил от сълзливото интервю на Анджелина Джоли за BBC, което тя даде по време на премиерата на филма "First They Killed My Father".

За това разказал негов близък пред HollywoodLife. "Той не вярва, че в цялата тази драматична история Брад може да се нарече жертва.

Всичко, което той иска е да приключи развода и да има справедливо решение по въпроса с попечителството над техните деца", обяснил още източникът.

