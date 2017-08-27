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Осемте най-скъпи рокли в историята

Вижте кой ги е носил и колко струва всяка от тях
Обновена: 27 авг 2017 22:07 | 27 авг 2017 21:30, Екип на Tialoto.bg
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Осемте най-скъпи рокли в историята
Снимка: Elle

Не само звездите могат да станат легенди. Роклите им също могат да попаднат в графа "легендарни", още повече ако се вгледате в цената на етикета.

Кои са осемте най-скъпи рокли в историята и в чий гардероб са били? Вижте избора на сп. Elle.

Мерилин Монро, 1,3 млн. долара

Не може да сте забравили как тя пееше на Джон Кенеди Happy Birthday, Mr. President? Едно от най-сексуалните изпълнения в историята, нямаше как да се състои без Мерилин да бе облечена в рокля, обшита с хиляди кристали.

Вижте останалите рокли в Tialoto.bg

По публикацията работи: Екип на Tialoto.bg

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Напиши коментар Коментари
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Дяволица преди 1 час
Най-много ми хареса роклята на Амал Клуни.
Търси се кандидат да ми я купи! :)
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Димитър преди 1 час
А гердан от соковете му не искаш ли?
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... преди 2 часа
..... predpo4itam roklia ot celuvkite na muja , kogoto obojavam
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