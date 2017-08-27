Не само звездите могат да станат легенди. Роклите им също могат да попаднат в графа "легендарни", още повече ако се вгледате в цената на етикета.

Кои са осемте най-скъпи рокли в историята и в чий гардероб са били? Вижте избора на сп. Elle.

Мерилин Монро, 1,3 млн. долара

Не може да сте забравили как тя пееше на Джон Кенеди Happy Birthday, Mr. President? Едно от най-сексуалните изпълнения в историята, нямаше как да се състои без Мерилин да бе облечена в рокля, обшита с хиляди кристали.

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