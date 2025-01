Теменужка Петкова обсъди присъединяването ни към евротозоната с Валдис Домбровскис

Министърът на финансите Теменужка Петкова обсъди присъединяването на България към евротозоната с еврокомисаря по икономика Валдис Домбровскис, става ясно от негова публикация в социалната мрежа Х.

“Европейската комисия ще продължи да подкрепя България по пътя ѝ към присъединяване към еврозоната”, написа Домбовскис и определи първата дискусия помежду им като "добра“. На снимката, публикувана от Домбровскис, заедно с него и министър Петкова са гуверньорът на ЕЦБ Кристин Лагард и председателят на Еврогрупата Паскал Донахю.

A good first discussion with Temenuzhka Petkova, Bulgarian 🇧🇬Minister of Finance –

looking forward to strong cooperation. The @EU_Commission will continue to support Bulgaria on its path to Euro Area accession. pic.twitter.com/wZVg37lYVS