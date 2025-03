Акад. Григоров: Над 400 човека дадоха кръв за пострадалите в Кочани

Българският Червен кръст (БЧК) стартира мащабна акция за кръводаряване в подкрепа на пострадалите от трагичния пожар в Кочани, Република Северна Македония. В същото време се събират и средства по официалната банкова сметка на Македонския Червен кръст.

"Днес България е в траур. Това е един символ на съпричастност на българския народ към македонския народ. Фактът е, че над 400 човека за близо два дни дадоха кръв. Това говори, че сме близки. Това говори, че България има едно голямо сърце и е готова винаги да подаде ръка и да помага", коментира председателят на БЧК акад. Христо Григоров в предаването "Денят ON AIR".

"Ние отново сме първи. Бяхме първи в Турция на земетресението и сега сме отново първи. Защо? Защото сме добре организирани и защото времето, в което ще се окаже помощ, е много важно. И ние бяхме там навреме и действително помогнахме с каквото можем", каза още акад. Григоров.

От БЧК са в постоянен контакт с Македонския Червен кръст. Акад. Григоров обяснява, че организацията е била готова да изпрати два екипа за бързо реагиране, но от Северна Македония са уверили, че могат да се справят сами.

"Веднага направихме контакт. Бяхме готови с два екипа за бедствена готовност да заминат, но просто не се наложи, защото те казаха, че се справят. Това е положението. Българският Червен кръст е винаги там, където има нужда от протегната ръка и помощ", заяви председателят на БЧК.

Гостът отбеляза и значението на дарените средства, като изрази благодарност към българите, които вече са направили преводи към банковата сметка на Македонския Червен кръст.

"Обадиха ми се от Македонския Червен кръст. Изразиха благодарност още от самото начало. Вече имаме дарители, които са превели пари по тази сметка. Защото, действително, тук не става въпрос само за материална помощ. Най-важното е отношението, приятелството, чувството за съпричастност, готовността да подадеш ръка и да помогнеш", каза събеседникът.

Въпреки политическото напрежение, трагедията показва, че народите на България и Северна Македония са близки и взаимно се подкрепят:

"Видяхме, че българският народ и северномакедонският народ всъщност се обичат и подкрепят. Аз имам роднини в Охрид. Това го казвам, за да се види, че ние сме изключително близки народи. Ако няма тези политически игри, ние ще живеем много мирно, много спокойно и ще си помагаме", смята акад. Григоров.

Можете да направите дарение в подкрепа на семействата на загиналите и пострадалите при инцидента чрез банковата сметка на Червения кръст на Република Северна Македония.

Red Cross of the Republic of North Macedonia

Komercijalna Banka ad Skopje

Bank Account:30000000000013325730522-11

Swift Code: KOBSMK2X

Iban Code: MK07300701000001228

