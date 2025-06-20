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Момиче е с тежка травма на главата след инцидент с тротинетка в свищовско село

То се е возело, а тротинетката е управлявало малолетно момче

20.06.2025 | 10:58 ч. Обновена: 20.06.2025 | 12:07 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

При инцидент с електрическа тротинетка в свищовското село Драгомирово е пострадало 12-годишно момиче, съобщиха от МВР във Велико Търново. Инцидентът е станал снощи около 21:30 ч.

Пострадалото момиче е от София и е настанено за лечение в плевенска болница с тежка травма на главата. 

От проведените действия по разследването до момента е установено, че малолетно момче от същото село е управлявало електрическата тротинетка. То е загубило управление над превозното средство и е паднало, при което е пострадало и возещото се 12-годишно момиче.

По случая е започнато досъдебно производство, предаде БТА. 

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Тагове:

тротинетка падане тежка травма на главата Драгомирово
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