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Убиха собственика на PIMK и Ботев Пловдив Илиян Филипов

Бизнесменът е бил прострелян около 1:00 ч. тази нощ, полицията блокира изходите на града

30.09.2026 | 07:27 ч. Обновена: 30.09.2026 | 08:36 ч. 93
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Убиха бизнесменът и собственик на транспортната компания PIMK и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов, съобщи Нова телевизия.

Около 1:00 ч. тази нощ е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

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По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата.

Всички изходи на Пловдив са блокирани от малките часове на деня.  Районът около местопрестъплението е отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите.

Започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от ОД на МВР-Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция".

Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица.

Филипов е създател и ръководител на   PIMK една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството.

Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив. Той е свързан с „Ботев“ (Пловдив) и е сред основните фигури около клуба. Името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа.

Очаквайте подробности.

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Тагове:

застреляха собственика PIMK Ботев - Пловдив Илиян Филипов
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