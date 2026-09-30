Убиха собственика на PIMK и Ботев Пловдив Илиян Филипов

Убиха бизнесменът и собственик на транспортната компания PIMK и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов, съобщи Нова телевизия.

Около 1:00 ч. тази нощ е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

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По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата.

Всички изходи на Пловдив са блокирани от малките часове на деня. Районът около местопрестъплението е отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите.

Започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от ОД на МВР-Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция".

Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица.

Филипов е създател и ръководител на PIMK една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството.

Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив. Той е свързан с „Ботев“ (Пловдив) и е сред основните фигури около клуба. Името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа.

Очаквайте подробности.