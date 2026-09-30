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Въвежда се временна организация на движението по бул. "Владимир Вазов" в София

Тя ще бъде в сила до 15 октомври

30.09.2026 | 07:45 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

От днес до 15 октомври т.г. включително се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Ген. Инзов“, като движението се извършва двупосочно по северното платно в посочения участък. Забранява се и влизането на превозни средства по ул. „Ген. Инзов“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „574“. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община. 

От днес до 15 октомври т.г. включително се променят маршрутите на част от линиите на градския транспорт. Маршрутите на тролейбусни линии №1 и №3 се скъсяват до „Пътностроителна техника“ (крайна станция на автобусна линия №100). В променения участък тролейбусите да спират на спирки с код 2540 „Ул. Бесарабия“ на ул. „Бесарабия“, съществуваща за автобусна линия №100; спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“ – крайна и начална; и на спирка с код 2482 „Ул. Витиня“ в западното пътно платно на ул. „Витиня“ преди десния завой към бул. „Владимир Вазов“, съществуваща за автобусна линия №100.

Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия №78. Разкрива се нова спирка с код 2933 МС „Ген. Владимир Вазов“ на бул. „Владимир Вазов“ за автобусни линии №188, 112, 119, 118, 117, съгласно приетата постоянна организация на движение. Спирка с код 2182 МС „Ген. Владимир Вазов“ за автобусни линии №112, 117, 118, 119 и 188 се закрива съгласно приетата временна организация на движение, пише още в съобщението.

 

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Тагове:

временна организация на движението булевард Владимир Вазов София
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