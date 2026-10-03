Един човек е загинал след пожар за денонощието

През последното денонощие в страната са потушени 120 пожара, а звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 161 сигнала за произшествия. Това съобщиха от МВР.

При пожарите е загинал един човек.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които девет – в жилищни сгради, един – в промишлена сграда, четири – в транспортни средства, един – в горски масиви, два – в селското стопанство, един – в съоръжение на открито, и шест – други.

Без нанесени материални щети са възникнали 96 пожара, от които 62 – в сухи треви, горска постеля и храсти, два – в стърнища, 22 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини, и девет – други.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които осем – при катастрофи с транспортни средства, 23 – за оказване на съдействие на други структури на МВР, и две – за оказване на помощ на пострадали граждани.

Лъжливите повиквания са били осем, допълниха от МВР.