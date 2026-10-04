Социалният министър: Дефицитът догодина вероятно ще е около 3,5%

Бюджетът за 2027 г. най-вероятно ще бъде изготвен при дефицит около 3,5%, а минималната работна заплата се очаква да бъде близо до максималния размер, който позволява новата формула. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, предаде БГНЕС.

"Предвид изходната база, от която тръгваме с висок бюджетен дефицит, най-вероятно ще се работи в посока около 3,5% бюджетен дефицит за следващата година", каза Ефремова.

По думите ѝ подготовката на бюджета вече е в ход. Направени са първите разчети и са проведени вътрешноведомствени разговори с министъра на финансите, като в момента се правят допълнителни изчисления.

Повече пари за майчинство и семейства с деца

Социалният министър очаква в бюджета за 2027 г. да бъде предвидена допълнителна подкрепа за семейства с деца, хора с увреждания и най-уязвимите групи.

Очаква се да бъде увеличено и обезщетението за втората година от майчинството.

По думите на Ефремова по-вероятният вариант е размерът му да остане еднакъв за всички родители, но сумата да бъде по-висока.

Предстои решение и за минималната заплата

Новият размер на минималната работна заплата ще бъде определен след окончателното приемане на новата формула.

"Тя ще бъде факт в средата на октомври, след което предстои Министерският съвет да приеме постановлението за размера на минималната работна заплата", заяви Ефремова.

По думите ѝ очакваният размер ще бъде "по-близък до максимално определения в новата формула".

В момента продължава общественото обсъждане на наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в която са заложени конкретните параметри.

Инфлационният чек от 50 евро вече се изплаща

Ефремова съобщи още, че изплащането на еднократната помощ от 50 евро е започнало на 1 октомври.

Парите би трябвало вече да са постъпили по банковите сметки на получателите, а хората, които ги получават чрез пощенските станции, разполагат с целия месец, за да ги вземат.

Социалният министър подчерта, че т.нар. "инфлационен чек" не е предназначен единствено за гориво.

"50 евро са наречени "инфлационен чек" неслучайно, защото не са само за гориво, а за покриване на всякакви нужди, свързани с повишените цени на стоки и услуги в страната", обясни тя.

Обсъждат и варианти за ДДС върху горивата

Еднократната помощ е част от по-широк пакет от мерки, който включва подкрепа за транспортния и земеделския сектор и намаляване на акциза върху пропан-бутана.

Ефремова не изключи и допълнителни мерки, ако войната в Близкия изток продължи и натискът върху цените се запази.

На въпрос дали правителството обсъжда намаляване на ДДС върху горивата тя заяви, че се разглеждат различни варианти.

"Всякакви мерки и възможности се обсъждат. Съвсем друг е въпросът до какво решение може да се стигне и какво е допустимо, включително спрямо европейското законодателство", каза социалният министър.