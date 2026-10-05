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Задържаха мъж в Елена за домашно насилие над 90-годишния му баща

Съдействие е потърсил мъж, който обяснил, че баща му е нанесъл побой на дядо му

05.10.2026 | 19:58 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Служители на полицейското управление в Елена задържаха 54-годишен мъж за домашно насилие над 90-годишния му баща, съобщиха от МВР.

Вчера около 17:30 ч. в полицейското управление съдействие е потърсил жител на Златарица. Той обяснил, че баща му е нанесъл побой на дядо му. 

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че същия ден между 54-годишен мъж и 90-годишния му баща е възникнала разпра, прераснала в побой, при който е пострадал по-възрастният мъж. 

След намесата на полицията 54-годишният е задържан за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство.

 

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