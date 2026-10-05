Задържаха мъж в Елена за домашно насилие над 90-годишния му баща

Служители на полицейското управление в Елена задържаха 54-годишен мъж за домашно насилие над 90-годишния му баща, съобщиха от МВР.

Вчера около 17:30 ч. в полицейското управление съдействие е потърсил жител на Златарица. Той обяснил, че баща му е нанесъл побой на дядо му.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че същия ден между 54-годишен мъж и 90-годишния му баща е възникнала разпра, прераснала в побой, при който е пострадал по-възрастният мъж.

След намесата на полицията 54-годишният е задържан за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство.