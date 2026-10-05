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ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Времето е ясно, тихо и слънчево

05.10.2026 | 11:00 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините - времето е ясно, тихо и слънчево, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

По високите части в ранните часове е възможно да е по-хлъзгаво в резултат на слана и сняг, предупреждават от ПСС.

През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 11°. (БТА)

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