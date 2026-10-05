Назалните ваксини срещу грип вече са налични, предстои разпределение към джипитата

Първият случай на сезонен грип вече е регистриран у нас, а от днес започва възможността за имунизация на деца с назална ваксина. Доставките към личните лекари обаче все още се очакват. Това заяви д-р Гергана Николова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ назалните ваксини вече са налични в складовете в страната и предстои разпределението им към лекарските кабинети.

"Направихме списъци и чакаме да дойдат ваксините до нашите кабинети, за да може да извикаме децата и да ги поставим", каза тя.

Кога ще пристигнат ваксините?

Според нея забавянето не трябва да притеснява родителите. Имунизацията може да се направи и през ноември, а дори до средата на декември, тъй като са необходими около две седмици за изграждане на имунитет.

"Знаем, че високата заболеваемост от грип ще дойде в края на декември. Друг e въпросът, че сега е изключително подходящо времето, защото все пак общата заболеваемост към този период не е толкова висока", обясни д-р Николова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя уточни, че при пристигането на ваксините пациентите ще бъдат информирани от личните си лекари, вместо да посещават кабинетите само за да проверяват дали има налични количества.

"В списъците има и телефонни номера, ще има прозвъняване, ще ги информираме, че са налични ваксините, за да заповядат в кабинетите", посочи лекарят.

Кога ваксината не трябва да се поставя?

Д-р Николова подчерта, че ваксината трябва да бъде поставена след преглед от лекар.

При висока температура и активна инфекция имунизацията се отлага, като по думите ѝ обичайно противопоказание е температура над 38,5 градуса.

"Затова сме ние, семейните лекари, като познаваме добре състоянието на нашите пациенти, винаги преглеждаме и след това с оглед състоянието на детето или на възрастния, поставяме ваксината", каза тя.

Грипът тепърва набира скорост

По думите ѝ в кабинетите вече има пациенти с различни инфекции, включително единични случаи на Ковид-19 и скарлатина. Очакването е грипът да се разпространи по-сериозно в края на годината и началото на следващата.

"Това са първите предвестници на грипа, но за него все още е рано. Имаме пациенти, които имат и положителни проби за Ковид-19, но това са все още единични случаи", заяви д-р Николова.

Тя препоръча имунизацията да не се отлага, особено при децата, възрастните и хората с хронични заболявания. Според нея ваксините могат да предпазят от тежко протичане и усложнения, които да наложат болнично лечение.

"Във всички случаи ще ни защитят от сериозното заболяване, тогава, когато ще има, (ако не сме ваксинирани), и усложнения, и хоспитализации", посочи лекарят.

Д-р Николова подчерта и друга полза от имунизирането на децата - ограничаването на разпространението на грипа в семействата.

По думите ѝ децата често могат да пренесат инфекцията у дома към възрастните хора, които иначе имат по-малко контакти навън.

"Важно е да бъдем имунизирани, важно е да бъдем защитени, защото това е начинът да се предпазим от високата заболеваемост, от усложненията, от хоспитализациите", заключи д-р Гергана Николова.