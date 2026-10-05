Идол, противен на Христовата вяра: Възмущение във Видин заради статуя на Изида

Скулптура на Изида във Видин разпали спор между местната власт и църквата.

Статуята е разположена на брега на Дунав и бе открита от кмета на града Цветан Ценков, който заяви, че това е резултат от десетгодишни усилия. Инициативата е на сдружение "Бъдин" и е реализирана с подкрепата на дарители от Видин и страната.

По думите на Ценков поставянето на монумента е начало на работа по възстановяването и създаването на още паметници, свързани с историята на града. Не стана ясно с какво Изида е свързана с историята на Видин, а самата скулптура я изобразява като символ на светлината.

Видинският митрополит Пахомий обаче изрази несъгласие с поставянето на монумент на древноегипетското божество. Той призова за преразглеждане на решението и отстраняване на монумента. Това се посочва в отворено писмо на митрополита до кмета на Видин Цветан Ценков, публикувано в сайта и на страницата на Видинската митрополия във Фейсбук.

Копие от писмото е изпратено до председателя на Общинския съвет Светослав Славчев, гражданите на Видин и вярващите от Видинската епархия.

В писмото митрополит Пахомий определя поставянето на монумента като несъвместимо с християнската традиция на Видин и посочва, че за Църквата въпросът не е само художествен или естетически, а е свързан с духовните и историческите ценности на града.

Митрополит Пахомий подчертава многовековната роля на Видин като християнски и духовен център. Той посочва съхранените храмове и делото на духовници и личности, свързали живота си с града, сред които св. Софроний Врачански и екзарх Антим I, както и катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски", старинните църкви "Св. Пантелеймон" и "Св. Петка".

Видинският митрополит обръща внимание и на значението на историческата памет, като прави паралел между честванията, свързани с цар Самуил, и поставянето на монумента на езическо божество във Видин

Ето какво гласи цялата позиция на Видинският митрополит Пахомий:

В дните, когато Православната Църква се подготвя да празнува паметта на светия великомъченик Димитър Солунски и когато старопрестолният Видин, чийто градоначалник днес сте Вие, ще чества своя небесен покровител и стогодишнината от освещаването на благолепния храм, посветен на него, ние бяхме изненадани и наскърбени да разберем за поставянето на паметник на езическото божество Изида в централната част на града.

Видин е древнопросиял християнски център с многовековна история и традиция. Монументалното издигане на образ на езическо божество в съвременното публично пространство на града и неговото символно представяне пред обществото оскверняват делата на предците ни и вярата в истинния Бог, Господ Иисус Христос. За Църквата поставянето на такива символи не е просто художествен и естетически въпрос. Това е въпрос на духовна осъзнатост, историческа памет и ценности.

В хилядолетната история на християнството и многовековната традиция на православна България безчетен е броят на владетелите, духовниците и мъчениците, утвърдили светата вяра по нашите земи, като се започне от примера на покръстителя на народа ни - св. цар Борис, премине се през множеството мъченици по времето на владичеството на иноверци и се продължи и в най-новата ни история, през атеистичния режим на управление, с достойни люде, отстоявали Христовата истина. А тук, във Видин, в продължение на столетия християнската вяра е оставила неизличима следа. Тук са издигнати храмове - сред които и благолепните запазени и до днес старинни църкви "Св. Пантелеймон", "Св. Петка"; тук поколения православни християни са се кръщавали, венчавали, молили и изпращали своите близки, възлагайки всичката си надежда на Бога. Над града повече от век се извисява катедралният храм "Св. Вмчк Димитър Солунски", свидетелстващ за живата вяра на нашите предци - вяра, която те са ни завещали, за да я предадем и ние на нашите наследници. Значимостта на старопрестолния град като духовен център е подчертана и от делата на бележити български духовници като св. Софроний Врачански и Екзарх Антим I, които са творили и служили тук. Имената на още много архиереи, духовници и граждани, допринесли за изграждането на Видин като духовен и културен център, са останали в историята, а трудът им продължава да свидетелства за тяхната вяра и отговорност към поколенията след тях.

Поглеждайки към историчността на настоящето, в деня, в който България тържествено посрещна тленните останки на един от славните български средновековни владетели - цар Самуил, и целият български народ се поклони пред подвига му, във Видин виждаме противоположното на това паметно събитие: потъпкване на хилядолетното му наследство и преклонение пред езически идол, противен на Христовата вяра, която царят, продължител на велики предци, се е борил да утвърди по земите ни.

Поради всички тези обстоятелства не можем да останем безучастни, когато в града ни се въздига образът на езическо божество. Свещеното Писание говори ясно за поклонението и духовното значение на идолите. Сам Господ Иисус Христос казва: "Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш" (Мат. 4:10). Тези думи не оставят място за двусмислие относно християнското разбиране за Бога и поклонението.

Св. апостол Павел също предупреждава християните: "Затова, мои възлюбени, отбягвайте идолослужението" (1 Кор. 10:14) и добавя: "Не можете да пиете Господня чаша и бесовска чаша; не можете да участвувате на Господня трапеза и на бесовска трапеза“ (1 Кор. 10:21). А св. апостол Йоан завършва своето Първо съборно послание с краткия, но изключително ясен призив "Чеда, пазете себе си от идолите" (1 Иоан. 5:21). Тези думи не принадлежат единствено на древността. Те са предупреждение към християнина от всяко време да различава културното познание за миналото от въздигането на неговите религиозни символи като обществени знаци и ценности.

Като архипастир на богохранимата Видинска епархия, изразяваме несъгласието си с поставянето на скверния символ и молим Бога да прости и вразуми всички участници в този печален акт, извършен в навечерието на празничните дни за християните в града, като призоваваме своевременно да бъдат предприети действия по преразглеждане и отстраняване на езическия монумент.

Това несъгласие произтича от отговорността на Църквата да назовава ясно онова, което противоречи на християнската вяра, и от убеждението, че публичното пространство на един град не е духовно неутрално. Символите, които поставяме в него, възпитават, говорят и свидетелстват пред идните поколения за онова, което приемаме за достойно да бъде въздигнато и почетено.

И днес, когато отбелязваме стогодишнината от освещаването на катедралния храм във Видин "Св. Вмчк Димитър Солунски", този непристоен идолопоклоннически акт поставя пред нас и въпроса какво ще оставим самите ние след себе си. Получили сме от предците си ценно духовно наследство и наша отговорност е да пазим онова, заради което храмът е бил съграден - православната ни вяра и живота в Христовата Църква.

Историята ни помни печални примери - и от далечното, и от близкото минало, в което опити за възраждане на древноезически култове са навредили на хората и местата, на които са били издигани монументи и други символи, противни на християнската вяра. Длъжни сме да бдим над действията си, защото те не са без значение в контекста на нашата религиозна и културна идентичност.

Обръщаме се към гражданството във Видин - нека този случай бъде повод за сериозен разговор за това какви символи желаем да оставим на нашия град и на поколенията след нас. Историческото наследство трябва да бъде познавано и съхранявано, но съвременните обществени символи следва да бъдат изграждани с особена отговорност към духовната, историческата и културната чувствителност на местната общност.

Към православните християни във Видинската епархия изказваме особен призив да изразят своята позиция мирно и достойно, защото сами сме призвани от Бога и Неговата Църква, познавайки истината на думите на Христа: "Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота" (Иоан 8:12).

За нас, християните, Светлината не е митологичен образ - Светлината е Христос, нашият Бог. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и във вечни векове. Амин!

Недоволство от поставянето на подобен паметник изразиха в социалните мрежи стотици видинчани

Много от тях питат защо досега общинската управа не се е погрижила за поставянето на паметници на видни фигури от нашето минало, свързани пряко и с историята на Видин, а дава път на проекти за нехристиянски паметници.

"Видин потъва, а нашия кмет открива безмислен масонски паметник в центъра на Видин", гласи един от коментарите в групата "Забелязано във Видин". "По добре е да си върнат Вида, Кула и Гъмза, вместо да ни натрапват някакви глупости !", пише друг.