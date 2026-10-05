Димитър Ганев: Сериозните проблеми за Радев ще дойдат вероятно от средата на януари

Румен Радев също е в кампания. Кампанията за президентските избори започна доста преди официалното ѝ начало. Това коментира в ефира на ХIVA News социологът от "Тренд" Димитър Ганев.

"Не бих окачествил кампанията като скучна, защото има още доста време - три седмици. Има много фактори, които способстват за това интересът да бъде по-нисък, и това е ясно изразеният фаворит. Нормално ми се струва кандидатът на водещата партия да е фаворит."

Той обърна внимание обаче, че "на терена в момента има две партии със сериозно присъствие - ГЕРБ и ДПС." "Тренд" ще обявят официално утре своето изследване на електоралните нагласи на обществото за предстоящия президентски вот.

"От тези 430 000 души, гласували за ГЕРБ на последните парламентарни избори, очаквам да излязат по-малко от 200 000 да гласуват, но не е ясно за кого, вероятно Андрей Гюров ще има определена преднина при тях. От избирателите на ДПС под 100 000 души ще излязат да гласуват. Нито от Бойко Борисов, нито от Делян Пеевски ще чуем ясно послание за кого да гласува електоратът им", обърна внимание Ганев.

По думите му на места вероятно ще видим организация за един или друг кандидат, като посочи кметът на Стара Загора Живко Тодоров от ГЕРБ, който вече обяви, че ще гласува за Илияна Йотова.

Балотаж ще има със сигурност, защото няма да има достатъчна избирателна активност - нужните над 50% от избирателите по списък, за да спечели някой на първи тур още.

"И сега знаем кой най-вероятно ще отиде на балотаж - Йотова и Гюров. Дистанцията между втория и третия - Гюров и Костадинов - е сериозна и трудно преодолима. За да си разменят местата, или кампанията на Гюров трябва да катастрофира, или Костадинов трябва да има голям пробив. Трудно ще има изненада. Демократичната общност стои плътно зад Гюров. "Прогресивна България" взе немалка част от електората на "Възраждане", допълни още той.

На въпрос има ли истина зад спекулациите за предстоящи бунтове срещу правителството след изборите, Ганев обърна внимание:

"Ако има победа на ПБ на тези избори, това със сигурност ще даде тласък и прелегитимация на управлението и така ще прокарат бюджета с по-малка политическа и обществена съпротива. Проблем няма да има през ноември и декември. Сериозните проблеми ще дойдат вероятно от средата на януари нататък, най-вече поради изтънели семейни бюджети, по-високи сметки, повече похарчени пари покрай празниците. Тук е и най-сериозният проблем у нас за последните две години - високите цени в страната. Именно това е най-сериозното предизвикателство пред ПБ."

И добави, че българите няколко пъти са поднасяли изненади на президентски избори:

"Данните засега не показват нещо такова, но може да имаме събитие, което да размести нещата."