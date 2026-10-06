След атаките с дрон в Черно море: Има ли пряка заплаха за България?

Мащабна спасителна операция се провежда в момента в Черно море след като координирани атаки с дронове поразиха търговски кораби край град Бяла.

Има ли пряка заплаха за България? Отговорът дава доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на академията на МВР и експерт по национална сигурност в предаването “България сутрин”.

По думите му тези атаки са част от стратегията на Русия във войната в Украйна, за да затрудни снабдяването на страната с различни средства през Черно море.

“Тази атака е станала в изключителната икономическа зона на България и е доста далеч от бреговете на страната ни", добави доц. Иванов.

Според него каквито и системи да имаме, няма как да ги използваме, защото няма пряка заплаха за България.

"Би трябвало вече да имаме система за ранно откриване и унищожение. Това са стандартни атакуващи дронове. Не са предназначени за разузнаване, а за унищожаване на различни видове цели", допълни експертът по национална сигурност пред Bulgaria ON AIR.

Бомбените заплахи

Доц. Иванов коментира и серията бомбени заплахи, които редица институции получиха вчера.

"Зададен му е промпт да направи кратък текст, който да включва определени думи и това са получили училищата. Не е ясно кой е първоизточникът на тази атака. Почти невъзможно е да се открие кой е авторът. Има дълги тирета, има правилна граматика", коментира доц. Иванов.

"Такива сигнали последните няколко години се получават постоянно. Почти всички институции са тренирани да изпълняват протокола", добави експертът.

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