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В развитие Дронове потопиха кораб и удариха друг в икономическата зона на България

Кирил Петков: За 48 часа Черно море се превърна в бойно поле

Ситуацията изисква реакция и координация с НАТО, добави той

06.10.2026 | 12:01 ч. Обновена: 06.10.2026 | 12:03 ч. 31

Бившият премиер Кирил Петков коментира спасителната операция в Черно море. По думите му само за последните 48 часа “Черно море се превърна в бойно поле за цивилни кораби”

“Русия вече не просто плаши, а директно атакува търговски съдове, за да парализира региона и да вдигне застрахователните рискове до небето“, каза още бившият лидер на ПП.

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“Официално потвърждение кой стои зад удара все още няма, но всичко сочи, че с голяма вероятност отново става дума за руски дронове: същият почерк, същият район, по-малко от 24 часа след атаката в румънски води“, коментира Петков във Фейсбук.

“Ситуацията изисква светкавична реакция и координация с НАТО. Готова ли е властта за подобна криза с досегашните си колебливи позиции към Путин или отново ще чакаме бурята да отмине сама?“, добавя Петков.

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Тагове:

Кирил Петков ударени кораби Черно море Русия война НАТО дрон-6.10.
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