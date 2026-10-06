Радев за ударените кораби: Абсолютно недопустима атака в българската икономическа зона

Абсолютно недопустима атака в българската икономическа зона. Абсолютно погазване на морското дело. Това, което се случва, затруднява значително корабоплаването в Черно море. Повдига още всички застраховки. Така премиерът Румен Радев коментира атаката над два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

"Както предупредих отдавна - на тази война, ако не се сложи край навреме, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да увеличава риска дори от глобален конфликт. Виждаме че войната се ожесточава, показват се всякакви правила на морското право, атакуват се цивилни плавателни съдове", добави той и повтори: "Абсолютно недопустимо".

Премиерът даде подробности около случващото се.

"Както вече знаете, България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла. Снощи около 3 часа са атакувани два търговски кораби с дронове - и морски и въздушни. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того е потънал, екипажът на втория кораб, на чийто борд има пожар, е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието се е намирал българският ророкораб "Диоскурия", който е видял взрива на първия кораб и се е отправил към мястото на инцидента. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но засега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Вторият кораб, за щастие, успява да достигне до нашия кораб. Изпратена е бърза лодка, която е успяла да вземе двамата ранени от екипажа. Останалите 16 души се предвижват с катер на Гранична полиция."

11 от членовете на екипажа на втория кораб са турски граждани. 7 са индийски граждани

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По думите на Радев вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е имал курс на юг, не се знае какъв е товарът на втория кораб, който е плавал на север

Той коментира и другият плавателен съд, който е на дрейф около България, уверявайки, че страната ще защити бреговете си и са взети мерки, ако той навлезе близо до нашата територия.

"Извършва се и разузнаване за евентуални разливи", заяви премиерът.

Два кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Веднага е установена връзка с екипажа на моторния кораб ABLE, на борда на който е избухнал сериозен пожар.