Експерт: Страната ни не е подготвена за подобни атаки с дронове

Два търговски кораба бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

Единият плавателен съд е потънал, а на другия е възникнал пожар и е започнала спасителна операция. По случая се появи информация, че използваните дронове са руски, но окончателното установяване на произхода им ще бъде част от международното разследване.

Експертът по национална сигурност д-р Асен Пейчев определи случилото се като сериозен повод за тревога и отправи критики към подготовката на страната за подобни атаки.

"Този удар е станал в изключителната българска икономическа търговска зона, което е притеснително. Място за притеснение има", коментира експертът по национална сигурност пред "България сутрин".

По думите му България е имала достатъчно време да предприеме мерки за изграждането на система за противодействие на дронове.

"Бих направил упрек към управляващите. Премиерът г-н Радев, докато беше президент, и министърът на отбраната имаха 4 години да вземат необходимите мерки, за да създадем антидронова система в България. За съжаление, до този момента нямаме почти нищо", заяви д-р Пейчев.

Той посочи, че по негова информация е закупена локална антидронова система, която се използва от "Военна полиция", но постави под въпрос подготовката на служителите, които работят с нея.

Пейчев обясни още, че предстои да бъде установено какъв точно е произходът на безпилотните апарати.

Той уточни, че международното разследване трябва да даде отговор на въпроса какви дронове са били използвани и кой стои зад атаката.

Пейчев смята, че България трябва да участва активно в съвместните структури и механизми на НАТО, свързани с противодействието на дронове.

"Има една поговорка - "Помогни си сам, за да ти помогне Господ". Трябва да участваме в структурите на НАТО. Най-много ме притеснява политиката на правителството - ту сме с Украйна, ту не сме", коментира експертът пред Bulgaria ON AIR.

Според него властите са разполагали с достатъчно време за подготовка, но до момента той не вижда съществени действия в тази посока.

"Правителството имаше достатъчно време, за да вземе адекватни мерки, до момента не виждам нищо съществено, което да е направено", посочи д-р Пейчев.

Той отбеляза, че използването на безпилотни системи се е превърнало в ключов елемент от войната между Русия и Украйна през последните години.

"Войната с дронове започна преди 4 години и се разви конфликтът Русия-Украйна. Дори САЩ искат да правят заедно с Украйна заводи за дронове. Държавата, която е най-напреднала в тези технологии, е Украйна", подчерта експертът.

Той добави, че националната сигурност изисква не само политически решения, но и сериозно финансиране, ясна военна политика и дългосрочна стратегия.

По думите му през последните години се забелязват проблеми и с подготовката на кадрите в сферата на отбраната и националната сигурност.

Пейчев смята, че предприетите сега действия могат да останат само на ниво планове, ако не бъдат осигурени необходимите средства.

"Каквито и мерки да се предприемат в момента, ще са само на хартия и на приказки. Всякакъв аспект мерки в тази посока изисква финансиране - трябва да се вземе решение какво трябва да се закупи и какво да започнем да произвеждаме", подчерта експертът.