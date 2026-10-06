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В развитие Дронове потопиха кораб и удариха друг в икономическата зона на България

Петер Мадяр: Унгария е напълно солидарна с България

Два търговски кораба бяха ударени от дронове в българските води на Черно море

06.10.2026 | 14:58 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Унгарският премиер Петер Мадяр изрази пълна солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Позицията си той публикува в социалните мрежи.

"Два търговски кораба бяха ударени от дронове в българските води на Черно море рано тази сутрин. Един кораб потъна, а няколко души са ранени. Произходът на атаката все още е неизвестен. Унгария е напълно солидарна с България", написа Мадяр.

Двата търговски кораба бяха поразени около 3:00 часа тази сутрин в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е потънал, а екипажът му е в неизвестност. В района продължава мащабна операция по издирването на моряците.

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Другият кораб - ABLE, плаващ под флага на Палау, е бил обхванат от пожар след атаката. Всичките 18 души на борда са спасени, като двама моряци са тежко ранени. Единият е с изгаряния, а другият - с травма на главата.

Българските власти включиха сили на Министерството на отбраната, Морската администрация и МВР в спасителната операция. Премиерът Румен Радев свика и извънредна среща с представители на институциите и службите за сигурност заради атаката.

Към момента произходът на дроновете не е официално установен и обстоятелствата около атаката продължават да се изясняват.

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Петер Мадяр Унгария дронове дрон кораби Черно море варна дрон-6.10.
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