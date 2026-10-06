Петер Мадяр: Унгария е напълно солидарна с България

Унгарският премиер Петер Мадяр изрази пълна солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Позицията си той публикува в социалните мрежи.

"Два търговски кораба бяха ударени от дронове в българските води на Черно море рано тази сутрин. Един кораб потъна, а няколко души са ранени. Произходът на атаката все още е неизвестен. Унгария е напълно солидарна с България", написа Мадяр.

Двата търговски кораба бяха поразени около 3:00 часа тази сутрин в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е потънал, а екипажът му е в неизвестност. В района продължава мащабна операция по издирването на моряците.

Другият кораб - ABLE, плаващ под флага на Палау, е бил обхванат от пожар след атаката. Всичките 18 души на борда са спасени, като двама моряци са тежко ранени. Единият е с изгаряния, а другият - с травма на главата.

Българските власти включиха сили на Министерството на отбраната, Морската администрация и МВР в спасителната операция. Премиерът Румен Радев свика и извънредна среща с представители на институциите и службите за сигурност заради атаката.

Към момента произходът на дроновете не е официално установен и обстоятелствата около атаката продължават да се изясняват.

Two commercial ships were hit by drones in Bulgarian waters in the Black Sea early this morning. One ship sank and several people were injured. The origin of the attack is still unknown. Hungary stands in full solidarity with Bulgaria. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) October 6, 2026